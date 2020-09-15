受惠人行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝昨在國務院政策例行吹風會上表示，有關控制內房融資的「三道紅線」新規已醞釀近兩年，透露政策落實前將有合理的過渡期安排，分析指潘功勝首評「三道紅線」有助釋除市場對於內房企的資金鏈及融資疑慮。內房股價今日早市大反彈，中國恒大（3333）、融創（1918）等曾被點名參會的房企升幅介乎4%至9%。

潘功勝在會上指，「三道紅線」由微觀層面將有利於房企形成穩定的金融政策預期，合理安排自身的經營活動和融資行為，矯正一些企業盲目擴張的經營行為，增強自身的抗風險能力。而自去年以來，部分房地產企業已經開始改善自身的經營策略和財務結構。

潘功勝又指，在三道紅線的規則制定過程中，也充分考慮企業和市場的實際情況，設計了科學合理的過渡期安排。而市場早前流傳要求12家座談房企9月底前上交降檔（減速）方案，包括一年內如何降檔、三年內如何做到「三道紅線」全面達標。目前重點房地產企業的資金監測和融資管理規則起步平穩。下一步，人行將會同住建部以及其他的相關管理部門，跟蹤評估執行情況，不斷完善規則，穩步擴大適用範圍。

潘功勝提到，三道紅線的新規前期已廣泛徵求意見，在與房地產業界、金融業界進行廣泛溝通的基礎上，人行和住建部會同相關部門形成了對重點房地產企業的資金監測和融資管理規則。

對於人行就三道紅線的解說，銀河聯昌發表報告指，潘功勝首次評論「三道紅線」，指政策已醞釀將近兩年，吸收了行業參與者和金融機構的意見，政策將是中國長效住房機制的關鍵組成部分，亦是房地產市場融資風險管理的重要組成部分。但政策落地前將有一個合理過渡時期，目前僅點名某些房企並實施了該措施，到目前為止進展順利。人行將與住建部和其他相關政府部門合作，評估和簡化政策的整體執行等。

該行認為，人行的鴿派評論會有助緩解市場對內房企潛在流動性風險的擔憂，傳聞長達三年的政策過渡期亦將避免在短期內嚴重幹擾內房企的運營和融資活動，今天早市內房亦見反彈，股價上漲了幅度達3至5%。

該行重申，內房行業估值低廉，2021財年的市盈率只為5倍。低於5年平均水平，且尚未計及潛在改善的推動因素，例如內房企銷售持續改善，融資成本下降及美元兌人民幣匯率疲軟等影響。

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