新冠肺炎疫情稍為緩和，友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理謝佩蘭表示，該行約已收到500宗新冠肺炎相關索償，多與診斷相關，大部分已經即時作出賠償。

友邦推出保費回贈保障產品，在危疾保障期20年或至受保人65歲前，提供115種疾病和未知嚴重傳染病保障，保障期內沒有索賠，可於完結後取回全數已繳保費。產品另設有可在危疾保障期滿後，將保費轉入醫療保障戶口的計劃，客戶可免核保轉至終身醫療保障，醫療保障戶口保障金額最多為已繳保費的150%。產品將可於網上投保。

謝佩蘭表示，計劃目標客戶是未有醫療保險的年輕客群，在提供保障之餘亦有靈活性。至於退回保費機制，會否鼓勵客戶不索賠，友邦香港及澳門產品策劃部部門主管馮偉成表示，客戶在不同階段有不同的需要，交回客戶自己選擇。他指計劃可讓客戶患病時可以索償，如果無事則有退還的保費在將來使用或轉為醫療戶口。

記者：歐陽偉昉

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