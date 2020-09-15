【有片：選股王】市場憧憬國內消費強勁 李寧可吼
文章日期：2020年9月15日 13:15
恒指低開後向上，早市曾經升186點，高見24826點，半日收報24759點，升119點或0.48%；國指升0.43%。大市半日成交706億元，包括小米（1810）恒大汽車（0708）有大型配股配售，兩股半日成交已合共167億元，整體成交未見轉旺。
小米、恒大汽車半日跌4%及8%，守配股配售價之上。科技股騰訊（0700）阿里巴巴（9988）美團（3690）變幅1%之內，不過，汽車及內需股受捧，比亞迪股份（1211）大升13%創上市新高，長汽（2333）升3%創52周高。內房、物管有反彈，恒大（3333）升8%雅生活（1918）升3%。
十一國慶臨近，市場憧憬留在國內消費，以及刺激消費措施，有利內需股表現及炒作。九毛九（9922）升6%。銀娛（0027）升2%。普拉達（1913）升4%，周大福（1929）升逾1%。部分服飾在整固，李寧（2331）可以留意。李寧上半年業績勝預期，展現業務強勁復蘇步伐，亦比安踏（2020）更為佳。股價方面，李寧近1個月在高位徘徊，在31.5元有不俗支持，向上暫受制34元，可於支持附近吸納，博整固完成後向上突破，低收31.5元則先行離場。
劉思明