花旗公布，集團再度與HKTaxi合作，推出積分兌換API計劃。花旗銀行積分兌換功能與HKTaxi整合後，Citi認可信用卡客戶可於HKTaxi直接將信用卡積分兌換成Taxi Dollars，於支付車費時使用，客戶亦可選擇將Taxi Dollars轉贈予親友。

由即日至11月15日，Citi認可信用卡客戶於HKTaxi將信用卡積分兌換成指定Taxi Dollars，可獲HKTaxi優惠券，其中150至249 Taxi Dollars可賺取50元優惠券；250至499 Taxi Dollars可賺取100元優惠券；500 Taxi Dollars 或以上可賺取1000元優惠券，但要留意的是，期內每人僅限4次機會賺取1000元優惠券。

客戶在進行積分兌換後，可於下個車程使用Taxi Dollars 並透過憑分消費抵銷餘下車費。由即日至10月31日，憑Citi認可信用卡 於HKTaxi透過憑分消費抵銷50元或以上車費，可賺取25元HKTaxi 優惠券一張，每月可賺取合共6張。

另外，憑Citi指定信用卡於HKTaxi繳付每兩程車費，可賺取40元HKTaxi 優惠券一張，每月可賺取合共3張。此外，在11月1日前，用Citi Mastercard支付車費更可享額外6% Taxi Dollars 回贈。

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