星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生表示，全球包括香港受各種外在因素影響，包括疫情、中美貿易關係及經濟放緩等，不過現時該行的企業業務健全，客戶信貸狀況健康，預計今年全年銀行貸款將保持中低單位數增長。他認為，增長動力主要來自經濟的逐步復蘇，縱使整體並非呈「V型」反彈，但目前已見企業客戶急單湧現，反應市場需求仍然強勁。

至於存款下跌，他認為，整體銀行業均面對利率下跌的情況，雖然低利率將令銀行的利息收入減少，但該行將致力提高銀行的服務費收入，包括轉賬交易、發債及財務管理等，從而抵消有關影響。

近年星展亦積極發展數碼服務，他預計，該行於10月會推出企業數碼開戶服務，冀讓結構相對簡單的香港企業在3天內開設戶口，並期望於明年將該開戶服務拓展至內地企業客戶（即持有內地身分證的公司持有人），該行已與金管局進行洽商，以確保在技術層面及合規方面先得到審核後再推出市場。此外，該行料明年將全面推行網上貸款服務，及個人化的數碼銀行體驗予客戶。

提及中國業務，他指出，去年該行大灣區業務的收入增長速度，較非大灣區業務快了一倍。他解釋，星展中國在大灣區有一定規模，當中包括將廣州、深圳、珠海、香港及澳門，其客戶群組主要是針對龍頭企業，普遍具有一定的業務基礎、資源及管理，因此該行冀透過整合方針，為客戶拓展灣區業務。

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