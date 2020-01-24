A股向上，港股半日低開高收。恒指半日升119點或0.48%，報24759點，成交金額706億元；國指升42點或0.43%，報9848點。恒生科技指數收報7364點，升0.64%。

ATMX個別發展，小米（1810）遭副董事長林斌折讓逾4%減持3.5億股，該股累市，半日跌3.82%，收報22.65元，拖低恒指38點，亦為半日表現最差藍籌。騰訊（0700）收報532.5元，升0.57%；阿里巴巴（9988）收報268元，跌0.07%；美團（3690）收報245.2元，升0.25%。

匯控（0005）逆市向下，一度低見32元，收報32.15元，為2009年3月以來最低，跌幅為0.16%。

人民幣走高，加上油價下跌，航空股有支持。國航（0753）收報5.92元，升3.5%；南航（1055）收報4.89元，升3.82%；東航（0670）收報3.74元，升3.6%。國泰（0293）8月載客跌98.8%，收報6.15元，跌1.28%。

藍籌中以九龍倉置業（1997）表現最好，升4.49%，收報32.6元，其次為碧桂園（2007）升3.93%，收報10.04元。

其餘個股方面，恒大汽車（0708）配股騰訊、雲鋒等，配股價折讓近20%，半日收報26元，跌8.13%。

恒騰網絡（0136）升勢未完，一度高見0.44元，創逾2年半高位，收報0.385元，跌3.75%。

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