港元拆息向上，其中與樓按相關的1個月HIBOR升2.13點子，最新報0.40018%，創逾一周高位。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.23點子至0.06%；1星期HIBOR升0.07點子至0.15964%；2星期HIBOR升0.5點子至0.24268%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.21點子至0.54268%；6個月期HIBOR升0.21點子至0.67446%；12個月期HIBOR升0.07點子至0.86821%。

港元現報7.7501元，無升跌。

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