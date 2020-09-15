金管局公布，香港按揭證券公司旗下香港年金公司宣布，獲保監局批准，透過保險科技沙盒試行全新視像投保服務。由即日起，客戶除親臨香港年金公司外，亦可透過視像會議以遙距方式進行投保申請。

安裝指定應用程式後，客戶便可透過電腦或流動設備與香港年金公司持牌代表進行視像會議，過程包括為客戶進行財務需要分析、介紹香港年金計劃及解釋其相關風險等。有關程序與面對面投保過程相若。香港年金公司已就此視像投保服務加強相關風險管理，包括網絡安全及客戶個人資料保護措施等。

香港年金公司執行董事李令翔表示，香港年金公司致力提供完善的產品及投保體驗。在新型冠狀病毒病的影響下，香港年金公司透過保險業監管局的保險科技沙盒試行全新視像投保服務，為客戶提供多一個投保渠道，讓客戶可以選擇安心遙距投保。

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講者：龐寶林

日期：2020年9月16、23、30日及10月7日(星期三)，共4日

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$1000

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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