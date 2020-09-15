國統局公佈多項數據，稱8月份國民經濟持續穩定恢復，生產需求繼續回升，就業物價總體穩定。中國國家統計局新聞發言人付凌暉在發布會上稱，當前經濟運行的變化主要還都是一種恢復性增長。外部不確定性因素仍比較多。國內長期積累的結構性矛盾還比較突出經濟恢復過程中的不平衡比較明顯，保就業、穩企業的壓力依然比較大。

工業生產加快恢復，累計增速由負轉正，首8月全國規模以上工業增加值增長0.4%。其中，服務業生產穩定增長，生活性服務業持續回暖。 8月份，全國服務業生產指數同比增長4.0%，比7月份上升0.5個百分點。 1-8月份，服務業生產指數同比下降3.6%，降幅比1-7月份收窄1.1個百分點。住宿、餐飲、文化體育娛樂等行業呈現回暖跡象，商務活動指數均高於57.0%。

市場銷售由降轉升，網上銷售持續增加。 8月份，社會消費品零售總額按年增長0.5%，增速年內首次由負轉正；按月增長1.25%。首8月仍按年跌8.6%，但較首7月收窄1.3個百分點。消費升級類商品銷售較快增長。8月份，通訊器材類、化妝品類、金銀珠寶類、汽車類商品分別增長25.1%、19.0%、15.3%、11.8%。網上零售持續增加。1-8月份，全國網上零售額70326億元，同比增長9.5%，比1-7月份加快0.5個百分點。

固定資產投資降幅明顯收窄，投資結構繼續優化。首8月固投跌0.3%，較首7月收窄1.3個百點；按月增長4.18%。其中，製造業跌8.1%，降幅較首7月收窄2.1個百分點；房地產開發投資增長4.6%，比1-7月份加快1.2個百分點。

貨物進出口保持增長，貿易結構調整優化。 8月份進出口總額按年增6%。貿易方式繼續調整。高新技術產品和機電產品出口分別增長5.5%、2.1%。

城鎮調查失業率略有下降，就業形勢總體穩定。 8月份，全國城鎮調查失業率為5.6%，比上月下降0.1個百分點；其中25-59歲人口調查失業率為4.8%，比7月份下降0.2個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為46.8小時，與7月份持平。

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