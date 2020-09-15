花旗集團公布，本周將開始恢復裁員，結束履行因新冠病毒疫情而暫停裁員的承諾，將影響該行員工的不到1%。

花旗指，今年以來已經招聘逾2.6萬人，超過三分之一的新員工是在美國。截止第二季度末，花旗僱員總數約為20.4萬。該行指，鑑於近期的招聘，加上集團會提供機會讓受影響員工轉到其他工作崗位，重啟裁員計劃可能不會令員工總數下降。

花旗首席財務官Mark Mason表示，花旗希望本季度支出保持平穩或略微上升，因為持續的低利率以及消費支出放緩已經令公司收入承壓。

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