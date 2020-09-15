港航今日表示，公司致力於保障大部分員工的工作，已申請了政府第二期的「保就業」計劃，以進一步減輕業務負擔。

此外，港航亦延長無薪假安排。港航指，截至目前為止，已有99.5%機師同意參加延長的無薪假計劃。新一輪計劃由今年10月起至明年3月，以三個月為一周期，共涉兩個周期。參加計劃的機師每一周期將會在執勤一個月後獲安排兩個月無薪假。期間機長及副機長每月的固定收入和津貼將減少60％。

港航強調，會一如既往把安全放在首位，並確保在此期間有足夠的機師執勤，同時會密切關注情況，並因應狀況調整或取消無薪假計劃。

記者：陳子凌

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