美股高收，惟港股未有跟隨向好。恒指今早低開18點或0.08%，報24621點，成交金額136億元；國指今早低開21點或0.22%，報9785點。恒生科技指數開市報7327點，升0.13%。

小米（1810）副董事長出售3.5億股，承諾5年內禁售，該股今早領跌大市，挫4.46%，報22.5元，拖低恒指45點，亦為表現最差藍籌。其餘科技股個別走，騰訊（0700）報535.5元，升1.13%；阿里巴巴（9988）報268元，跌0.07%；美團（3690）報246元，升0.57%。

藍籌中以友邦（1299）表現最好，升1.24%，報81.5元。匯控（0005）續偏軟，跌0.47%，報32.05元。

國際油價向下，三桶油個別發展。石化（0386）跌0.3%，報3.36元；中石油（0857）無升跌，報2.49元；中海油（0883）升0.37%，報8.12元。

內銀捱沽，工行（1398）跌0.23%，報4.26元；交行（3328）跌0.76%，報3.91元；中行（3988）跌0.39%，報2.53元；建行（0939）跌0.19%，報5.34元。

其餘個股方面，恒大汽車（0708）配股騰訊、雲鋒等，配股價折讓近20%，開報25元，跌11.66%。

李嘉誠基金會增持長實（1113）46萬股，長實開市跌0.61%，報40.75元。

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