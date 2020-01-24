美股向上，港股ADR跌91點或0.37%，報24548點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.21%，折合報530.61元；匯控（0005）跌0.64%，折合報31.99元；建行（0939）跌0.98%，折合報5.3元。

美期現跌0.01%至0.2%。日股現跌0.75%，韓股現升0.15%，澳股現升0.05%。

今日焦點股份可留意：

國浩集團（0053）、黛麗斯國際（0333）今公布業績。

科利實業（1455）今上市，定價0.4元。

恒大汽車（0708）配股騰訊、雲鋒等，配股價折讓近20%。

小米（1810）副董事長出售3.5億股，承諾5年內禁售。

李嘉誠基金會增持長實（1113）46萬股。

蘋果今晚將舉行發布會，未知會否發布新iPhone。

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