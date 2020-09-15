小米（1810）公布，副董事長、執行董事林斌承諾，5年內他及其控制的所有實體均不會自行酌情出售其直接或間接實益擁有的小米股份。不過，禁售期承諾不適用於根據林斌及其全資持有的Apex Star LLC（作為賣方）與高盛（作為管理人）於2020年9月15日訂立的大宗交易協議中所出售的公司3.5億股B類股。

昨日有報道指，據銷售文件，林斌於昨日收市後透過高盛配售3.5億股小米，每股配售價22.55至22.85元，套現最多約79.9億元，配售價較昨收市價折讓3%至4.25%。

今次公告指，此前已作安排的不超過1.2億股B類股除外。該1.2億股B類股將捐贈予Bin Lin and Daisy Liu Family Foundation，而該1.2億股B類股中的6000萬股B類股此後將被捐贈予小米基金會有限公司。這兩個機構可自由買賣該等股份將所得以作公益用途。

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