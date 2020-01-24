美國股市連續第二天走高，跡象顯示新冠疫苗研發取得進展。另外，併購活動消息亦帶動大市向上，其中，早前指甲骨文在收購TikTok美國業務的談判中擊敗了微軟，甲骨文上漲4.3%，甲骨文與TikTok交易本周將接受美國政府的國家安全審查，財長梅努欽重申交易的截止日仍是9月20日；吉利德科學公司同意以210 億美元收購抗癌藥物生產商Immunomedics Inc.，刺激後者升近一倍。道指高開53點，高位曾升420點，低位曾升53點。

道瓊斯工業平均指數收市升327點，或升1.18%。標準普爾500指數收市升42點，或升1.27%。納斯達克綜合指數收市升203點，或升1.87%。

美國運通升3.9%，報107.27美元(下同)，是道指升幅最大的藍籌，而雪佛龍跌0.51%，報77.29元，是道指跌幅最大的藍籌。

科技股方面，蘋果收市報115.36元，升3%，谷歌母公司Alphabet收市報1508.83元，跌0.46%，亞馬遜收市報3102.97元，跌0.43%，Facebook收市報266.15元，跌0.17%。

德國DAX指數收市跌0.07%，報13193.66點；法國CAC 40指數收市升0.35%，報5051.88點；英國富時100指數收市跌0.1%，報6026.25點。

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