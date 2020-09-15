新經濟的科網、消費餐飲、教育等反彈，但整體氣氛一般，交投冷清；市况淡靜，公路、新能源股表現突出。

恒指昨高開後最多升247點、升上24,750點回順，之後在24,600點之上徘徊，收報24,640點，升136點或0.56%；國指升0.56%。大市成交997億元，低於60天平均三成。大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率68比32，升逾3%佔上升股份兩成多；陽燭對陰燭為63比37，大市普遍上升，買盤動力較強及積極。本報數據庫追蹤的30個行業，只有一成多下跌，公用事業跌0.3%表現已經最差。

寧滬盈利能力穩 候回調吸納

至於上升行業，公路鐵路升3%表現最強，其次家品及零售、環保及新能源、教育升2%至3%。軟件服務、科技器材升1.8%，與恒生科技指數升1.9%相若，但股份表現參差，軟件業有近半股份跑贏行業，科技股跑贏的只有三成多。比亞迪電子（0285）漲逾半成保持強勁，昨提到的轉強的閱文（0772）升逾4%跑贏。蘋果即將舉行發布會，概念股舜宇（2382）漲近半成，但該股仍受制128元阻力有待突破。

公路股寧滬高速（0177）、越秀交通（1052）上升動力較強。受到疫情及免費通行政策影響，經營高速公路企業上半年業績重創，寧滬高速、越秀交通首季均錄得虧損，但第二季寧滬已轉盈並拉動半年錄得純利4.86億元人民幣；越秀交通半年虧損2.88億人幣。寧滬盈利能力較穩，隨着旗下路橋項目交通流量恢復，加上在建項目未來幾年陸續通車，業務將可穩步發展。股價方面，近3月寧滬跑輸越秀交通，短線低位反彈，上望8.6元料有阻力，可候回調吸納，低收8元止蝕。

此外，新能源股表現強勁，據報國家能源局將於9月底前完成可再生能源發展十四五規劃研究，市場估計原先於2030年非化石能源消費佔比提過至兩成的戰略目標會提早完成。新能源概念一路由光伏、新能源車股領漲，信義光能（0968）為光伏龍頭，股價過去半年升八成半，規模較小的福萊特（6865）更癲半年漲1.6倍。

信義能源可短炒 低收2.8元止蝕

信義光能已完成按每股9.44元配股集資，入市可以低收該水平作為止蝕位。至於經營太陽能發電場的信義能源（3868），計劃向中國人壽及高瓴資本配股集資9億元，有利加快併購擴張，股價昨破頂，短炒可設低收2.8元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]