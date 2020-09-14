據本報獲取一份銷售文件，內地房產企業SaaS供應商明源雲（0909）明日（周二）起招股，定價每股15元至16.5元，全球約發售3.742億股，全球發售佔九成，公開發售佔一成，超額配股權可再發售5613萬股。上市保薦人為花旗。

發售後料公司估值介乎36.2億至39.8億美元（約為282.36億至310.44億港元）。料公司本次最多集資7.97億美元（約為62.2億港元），超額配股權行使後，最多集資9.16億美元（約為71.5億港元）。

明源雲引入6名基石投資者，認購本次全球發售的35%股份。其中高瓴資本認購8600萬美元，新加坡主權基金GIC、國資委旗下的國新基金分別認購5000萬美元，紅杉資本、貝萊德、富達國際（FIL）分別認購3000萬美元。

根據聆訊後招股資料，明源雲為內地最大房地產開發商軟件解決方案供應商，去年佔18.5%市場份額。公司提供ERP（企業資源管理軟件）及SaaS（軟件即服務）產品，去年擁有約4000名付費客戶。

公司提供的SaaS產品為雲軟件，可幫助開發商優化採購、建造、銷售、房產管理的過程。去年全年SaaS產品佔收入四成，今年首季佔66.5%。

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