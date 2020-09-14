內地ODM電器設計商科利實業（1455）明日掛牌，今日暗盤曾飈1倍。科利實業定價0.4元，於耀才暗盤，該股高開一倍，最高曾見1.2元即飆兩倍，收市報0.81元，升102.5%。每手5000股，每手帳面賺2050元。盤中成交131萬元。

於富途暗盤，科利實業收報0.89元，升1.22倍。每手帳賺2450元。盤中成交687萬元。

今年頻有細價新股上市前，於暗盤大肆炒作。澳門工程股濠江機電（1408）暗盤升87%，每手帳賺逾千元。7月掛牌的中科天元（1156）暗盤升98%，每手帳賺逾3000元。

科利實業今晨公布，全城收7961份認購申請，公開發售超購6.7倍。本次上市淨集資6670萬元。一手中籤率30%，18手穩中一手。

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