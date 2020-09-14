恒大汽車折讓兩成配股 集資最多30億
文章日期：2020年9月14日 20:15
彭博報道，恒大汽車（0708）擬配售最多約1.32億股，每股作價22.65元，集資最多29.89億元。海通國際將出任聯席簿記行，是次配售將受90天禁售期限制。配售價則較昨日收市28.3元，折讓19.96%。不過暫時未知該股是次配售的具體用途。
據彭博引述銷售文件，恒大今次配售8834萬股，並且有4417萬股增發選擇權。今次為該集團於今年8月正式定名為恒大汽車後，首度配售集資。
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