剛於本月染藍的小米（1800），其創辦人之一兼副董事長林斌再度沽貨。據銷售文件，林斌於收市後透過高盛配售3.5億股小米，每股配售價22.55至22.85元，套現最多約79.9億元，配售價較昨收市價折讓3%至4.25%。

林斌去年8月首度沽小米套現4億元，當時曾稱「我愛小米，自願承諾未來12個月不再減持」，林斌恪守承諾，事隔一年再度出貨，今次銷售文件顯示，林斌餘下持股將設有5年禁售期。

小米今日收報23.55元，升1.29%，全日成交30.47億元。

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