牛奶公司推出大型獎賞計劃yuu，長和 （0001） 旗下屈臣氏集團宣布，易賞錢「 全城有賞 」18區跨商戶消費獎賞計劃將於9月16日（星期三）推出，會員於當日至10月13日期間於參與商戶店內消費，掃瞄二維碼即可享專屬優惠，並可同時賺取電子印花以免費換領口罩及優惠券。

屈臣氏將捐出180萬個 WatsMask WeCare醫用口罩。易賞錢 App會員於9月16至29日，14日內到參與計劃商戶消費滿50元便會獲發電子印花乙個 每個商戶限取一次，儲滿8個電子印花，當中包括2個惠顧屈臣氏旗下零售品牌（百佳、屈臣氏、豐澤及屈臣氏酒窖）所發出之印花，便可於9月21日起到指定屈臣氏、百佳及TASTE分店免費換領 WatsMask WeCare特別版口罩乙盒 (15片裝），並附送一本總額超過1000元的折扣優惠券。

屈臣氏早前免費開放易賞錢平台，號召全港18區零售及餐飲商戶 提供優惠，鼓勵市民消費。該計劃最終獲近3000多個餐飲及零售點參與，當中包括餐廳、時裝飾物、社企、健康食品、寵物及體育用品等商戶。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過多月的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升，面對零息壓力，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過基金、股票、債券及另類投資如黃金、房託等等中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月16、23、30日及10月7日(星期三)，共4日

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$1000

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

貿發局第三季出口指數續改善 中美關係負面影響增

阿里巴巴將向Grab投資30億美金

李嘉誠基金會增持長實46萬股

雷蛇與鄧普頓達成戰略合作 拓財富管理平台

大摩調低明年中恒指目標價12% 至24600

傳瑞銀推動與瑞信合併 最快明年初達成協議

聯通及中電信加快5G共建共享 續升5%

港股兩連揚 ATMX全線走高 國泰跌0.32%

CGTN︰字節跳動不會向微軟或甲骨文出售TikTok美國業務