散戶投資者虛假交易罪成
文章日期：2020年9月14日 17:49
證監會公布，東區裁判法院定柯文華就恒富控股（0643）股份進行虛假交易的罪名成立。柯承認控罪，被判罰款30000元及被命令支付證監會的調查費用。
證監會調查發現，柯於2011年5月開始囤積恒富股份，而他對恒富的大部分持股都是於2011年9月或之前以介乎0.48元至1.30元的價格買入。
柯於2012年9月4日透過六個由他控制的證券帳戶進行恒富股份交易。此舉令恒富的股價被推上至最高0.6元的水平，較前一日0.4元的收市價高出50%。同日，柯的交易產生了5,860萬股恒富股份的成交量，約相當於恒富股份在過去十個交易日的平均每日成交量的3,000倍。
柯因而能夠透過虛假交易，人為地推高恒富股份的價格並將其持股出售，從而將他的交易總虧損減低約887,220元。
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