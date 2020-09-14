貿發局公布，第三季出口指數為25.1，較上季增加6.9點，是自首季創歷史低位後，連續兩季有好轉，季內不同行業及出口地區的表現均有提升，但貿發局研究總監關家明指出，雖然數據有顯著反彈，但仍處於50以下的收縮區域。關家明稱，對上一次指數於50以上已經是2018年，當時外圍環境及經濟都向好，他不諱言，疫情、全球經濟下滑及中美關係惡化之下，指數要重返50不會是短期可見之事，要相當一段時間恢復。

調查顯示，有51.5%受訪企業仍然認為疫情是窒礙未來半年出口表現的最大威脅，較第二季減少13.1個百分點，但同時，將全球需求疲弱及中美貿易關係緊張的影響視為最大威脅的受訪企業有增加的趨勢，分別按季增加2個百分點及4.2個百分點。此外，40%受訪企業認為中美貿易磨擦短期對業務影響十分負面，較第二季明顯增加13.4個百分點。

此外，第三季就業指數下滑2.3點至39.8，為四年來低位，當中又以玩具及鐘表的就業指數偏低，反映相關行業或有裁員危機 。事實上，第三季有23%受訪企業表示會以縮減業務，包括裁員的手段去應對疫情影響，較上一季增加4.9百分點。

記者：陳子凌

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