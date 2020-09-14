彭博引述知情人士透露，阿里巴巴有意投資東南亞初創巨頭Grab，並且是Grab本輪的唯一投資者，將收購Uber公司持有部分的Grab股票。消息指，是次交易是阿里巴巴繼2016年後投資Lazada以來，在東南亞市場最大投資之一。

Grab是一間主要為東南亞地區提供服務的技術和交通網絡的公司，總部位於新加坡。是次的投資佔Grab 140億美元估值中的五分之一，有人質疑Grab在全球新冠肺炎肆虐的影響下是否能維持公司的價值，Grab首席執行官Anthony Tan表示，公司正面臨最大的一次危機，而聯合創始人譚厚齡曾在5月表示，這是一個漫長的冬天。

彭博指Uber在四月曾表示，全球新冠肺炎大挫的租車服務，公司將減少20億美元的投資。Grab亦拒絕評論此事。而阿里巴巴也沒有立即發表評。

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