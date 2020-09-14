雷蛇（1337）今（14日）宣布，旗下金融科技分支Razer Fintech與富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）達成數碼財富管理合作，將共同設計和創建一個新世代數碼財富管理平台，提供數碼財富管理服務及多元資產方案，涵蓋以投資主題為本及投資目標為本的投資組合、定期儲蓄計劃、貨幣市場基金、其他產品和投資工具等。

雙方合作範疇共有5項，包括共同設計新世代數碼財富管理之旅、專為年輕一代及千禧世代而設的多元資產投資方案、增進年輕一代及千禧世代的財務知識、促進金融科技初創企業合作和共同投資的機會、數碼行銷和消費者參與協作。

Razer Fintech行政總裁李立民表示，公司正在擴大旗下的金融科技服務和全球網絡，並且透過創新技術革新數碼財富管理行業，期待合作。

雷蛇今天收報1.73元，急升8.81%。

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