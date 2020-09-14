網民於9月6日發起九龍區遊行，表達反對《香港國安法》、選舉延期等，警方截查期間屢發生武力制服事件，其中一名聲稱在旺角買文具顏料的12歲女童，遭多名警員撲壓在地上。連鎖童裝店Chickeeduck行政總裁周小龍於其Facebook專頁指，已去信警務處長鄧炳強，要求警隊向公眾道歉，以及安排當日推跌女童的警員向其及家人道歉。

周小龍於信中提到，公司正考慮為本港兒童生產保護衣物，以防警暴。信中附上設計圖片，女裝採用粉紅色設計，印有「我出街買顏料」的字眼；男裝則為灰色，寫上「我陪妹妹出街買顏料」，男女裝均配備護踭及護膝。

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