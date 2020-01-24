大摩調低明年中恒指目標價12% 至24600點
文章日期：2020年9月14日 16:57
摩根士丹利發表報告，下調中港股市目標價，其中將恒指至明年6月的目標降至24600點，比今年7月時的28000點目標下調12.14%，與今日收市點數24640點相約，為今年內第七次更新目標價。大摩指下調目標價，主要因為指數比重較大的金融企業第二季盈利令人失望、恒指9月換馬不納入美團（3696）影響對估值的預期，以及市場波動因中美關係緊張上升、A股過熱等因素上升。
大摩最新的滬深300指數目標價為4860點，MSCI中國指數目標價為99點，分別比7月份報告下調9.32%和3.88%。
大摩建議，可從技術本地化的投資主題獲利，並更多地轉向國內消費。該行仍然超配中國股票和A股，MSCI中國指數仍有4%的潛在升幅，因為中國經濟恢復強勁、強大的政策支持和資本貨幣保持穩，以及網上經濟繼續推動中國股票向好。因為估值和中美關係緊張，該行看好A股多於離岸市場中國股票。
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