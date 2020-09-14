內地傳媒《經濟參考報》報道，中國電信（0728）跟中國聯通（0762）上周簽署「5G網絡共建共享 框架協議」，約定在5G全生命週期、全網範圍內，共建共享5G精品網。當前許多用戶可享受到5G高速網絡服務，例如北京五環內室外覆蓋率超過95%，平均下載速率超過450Mbps，並實現全球首例200M帶寬下2.7Gbps峰值速率。

中國電信伙拍中國聯通，上周在北京舉行5G網絡共建共享 一周年工作回顧總結暨全面深化共建共享合作推進會議。據報，中國聯通董事長王曉初在會上指，一年間通過共建共享，雙方累計建設開通5G基站超30萬站，5G網絡覆蓋擴大至全國所有地級及以上城市，節省建設投資超600億元。雙方還表示，將共同推動獨立組網（SA）產業鏈成熟完善，力爭9月30日前具備SA商用基礎網絡能力。

中國電信今天收市報2.56元，升2%；中國聯通收市報5.69元，升5.4%。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過多月的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升，面對零息壓力，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過基金、股票、債券及另類投資如黃金、房託等等中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月16、23、30日及10月7日(星期三)，共4日

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$1000

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

港股兩連揚 ATMX全線走高 國泰跌0.32%

CGTN︰字節跳動不會向微軟或甲骨文出售TikTok美國業務

人行：加密資產去中心化處理交易 侵蝕國家貨幣主權

【有片：埋身擊】新加坡A50指數靠穩 能否再展升浪視乎呢個關鍵位

萬方家族辦公室伙拍祖雲達斯 客戶可與球星出遊

勵駿停牌傳購併消息

貝萊德推恒生科指ETF 入場費1500元

滬深三大指數連升兩個交易日 上證收升0.57%

太古落實將20億貸款轉為可持續發展表現掛鉤貸款

東驥龐寶林：港股亂象似2007年見頂前 開始考慮離場