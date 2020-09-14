聯通及中電信加快5G共建共享 續升5%
文章日期：2020年9月14日 16:41
內地傳媒《經濟參考報》報道，中國電信（0728）跟中國聯通（0762）上周簽署「5G網絡共建共享 框架協議」，約定在5G全生命週期、全網範圍內，共建共享5G精品網。當前許多用戶可享受到5G高速網絡服務，例如北京五環內室外覆蓋率超過95%，平均下載速率超過450Mbps，並實現全球首例200M帶寬下2.7Gbps峰值速率。
中國電信伙拍中國聯通，上周在北京舉行5G網絡共建共享 一周年工作回顧總結暨全面深化共建共享合作推進會議。據報，中國聯通董事長王曉初在會上指，一年間通過共建共享，雙方累計建設開通5G基站超30萬站，5G網絡覆蓋擴大至全國所有地級及以上城市，節省建設投資超600億元。雙方還表示，將共同推動獨立組網（SA）產業鏈成熟完善，力爭9月30日前具備SA商用基礎網絡能力。
中國電信今天收市報2.56元，升2%；中國聯通收市報5.69元，升5.4%。
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