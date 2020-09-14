金融新聞博客Inside Paradeplatz引述消息指，瑞銀與瑞信的董事長，正考慮將兩間銀行合併，以組建成為歐洲最大的銀行之一，若成事將是1997年以來最大的一宗交易。

報道指，代號為Signal的合併計劃是由銀董事長Axel Weber推動，目前正與瑞信董事長Urs Rohner相討，Weber並已經與瑞士財政部長Ueli Maurer作出討論，可能於明年初達成協議。合併後Weber將董事長，CEO則由瑞信代表出任。瑞士金融市場監督管理局(Finma)已知悉有關計劃的討論。

瑞銀、瑞信發言人不予置評。

報道指，現時瑞銀全球有70000名員工，瑞信則有50000名，合併後，預計將減少10％至20％，即在全球範圍內裁員約15000名。

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