港股午後穩步向上，日中最多升過247點，高見24750點，收市升136點或0.56%，報24640點，連升兩個交易日，成交金額996億元，較上日增加3.75%；國指升54點或0.56%，報9806點。恒生科技指數收報7317點，升1.94%。

ATMX全線揚，騰訊（0700）撐起大市，升2.62%，收報529.5元，貢獻恒指63點；阿里巴巴（9988）收報268.2元，升0.83%；美團（3690）收報244.6元，升0.74%；小米（1810）收報23.55元，升1.29%。

藍籌以舜宇（2382）表現最好，收市升4.56%，收報123.7元，另一手機孖寶瑞聲（2018）同樣向上，升2.52%，收報46.85元。吉利（0175）表現最弱，埋單跌1.48%，收報15.96元。

本港疫情緩和，火鍋股彈起，海底撈（6862）一度創上市新高，高見58.5元，收報56.35元，升0.63%； 九毛九（9922）收報17.82元，升6.07%；呷哺呷哺（0520）收報9.25元，升5.47%。個別餐飲股亦走高，翠華控股（1314）收報0.33元，升3.13%；大快活（0052）收報19.5元，升0.1%；大家樂（0341）收報17.18元，升1.18%；叙福樓（1978）收報0.48元，升1.05%；譽宴（1483）收報1.33元，升6.4%。

中資航空股受捧，國航（0753）收報5.72元，升1.6%；南航（1055）收報4.71元，升3.06%；東航（0670）收報3.61元，升0.84%。國泰（0293）8月載客大跌99%，並指架構重組無可避免，收報6.23元，跌0.32%。

百信（0574）公布，獲告知馮立華作為呈請人，已於9月9日向高院提交呈請，要求法院向公司頒令清盤，收報0.083元，跌18.63%。

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講者：龐寶林

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