人民銀行正在籌備推出數碼化人民幣，上月公布將在京津冀、長三角、粵港澳大灣區，及中西部具備條件的試點地區開展數字人民幣試點。人行副行長范一飛在內地媒體發表文章，指出加密資產等通過去中心化技術處理支付交易，會侵蝕國家貨幣主權，因此現鈔數字化的壓力越來越大。

范一飛表示，近年比特幣、全球性穩定幣等加密資產，試圖發揮價值尺度或記賬單位等貨幣職能，開始新一輪「私鑄」貨幣、外來貨幣和法定貨幣的博弈，因此人行需要對流通中現金（M0）進行數字化，為數碼經濟發展提供通用性基礎貨幣。

范一飛指出，人行堅持數碼人民幣發行的中心化管理，具有重要意義。一是維護法定貨幣地位和貨幣發行權。數字人民幣中心化管理有利於抵禦加密資產和全球性穩定幣侵蝕，防止數字經濟時代的貨幣發行權旁落，確保貨幣發行始終服務於國家發展改革大局，保證數字人民幣的幣值穩定和安全性、法償性等。

二是提高支付體系效率，改善貨幣政策傳導。數字人民幣中心化管理能實現支付即結算，可以提高商戶資金周轉效率，有助於解決中小企業流動性問題，提升貨幣流通速度和貨幣政策執行效率。同時，有利於打破零售支付壁壘和市場分割，避免市場扭曲，保護金融消費者權益，促進普惠金融。

三是維護金融穩定。數字人民幣采取可控匿名機制，人民銀行掌握全量信息，可以利用大數據、人工智能等技術分析交易數據和資金流向，防範打擊洗錢、恐怖融資和逃稅等違法犯罪行為，有效維護金融穩定。

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