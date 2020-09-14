萬方家族辦公室（Raffles Family Office）今日宣布，與意甲班霸祖雲達斯簽下合約，開始為期三年的策略合作伙伴關係，是祖記首次與香港公司簽約合作。萬方家族辦公室始創人兼首席執行官關志敏表示，二者在價值上、策略均相同，有意在大中華區及新加坡發展，屆時客戶將可享受與球隊的獨家體驗。雙方未有透露合約價值。

關志敏表示，客戶將可與祖雲達斯首發陣容在歐洲共同出遊，此外，祖雲達斯即將來到香港進行其第一場在港球賽，萬方的客戶及公司團隊亦將會與球隊首發陣容有獨家互動。他表示，明年初將會透露更多資訊，到時將會進行宣傳，如將體驗錄影上載至社交媒體。

他提及，祖記有多名知名球星，例如基斯坦奴朗拿度（C朗）等，並笑指這是「金錢也買不到體驗」，一定對此大為感興趣。

祖雲達斯足球俱樂部亞太區董事總經理Federico Palomba則表示，祖雲達斯在中國有非常龐大而忠實的球迷群體，祖記一直希望可以「超越足球」，將自身打造成全球娛樂及生活方式品牌，本次簽約，便是向大中華區市場發展的一步。

Palomba亦提及，中國政府有意發展足球，祖雲達斯也希望可在此方面多與本地體育機構合作。

關志敏表示，公司注重發展大中華區業務。他表示，幾乎每10名新產生的亞洲區億萬富豪中，就有4名是來自中國，但相較而言，中國區的家族辦公室業務仍有很大潛力。

記者：馬迪帆

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