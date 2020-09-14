勵駿（1680）今早申請將股份暫停買賣，並表示正待根據香港收購及合併守則刊發有關公司的內幕消息的公告。停牌前，該公司上周連升兩日，上周五股價更升6.67%，收報0.96元，成交股數比平日大增近85%，達到420.1萬股。

此前，澳門有消息指，該集團擬放售漁人碼頭，其執行董事及行政總裁陳美儀在8月份上旬接受本報訪問時表示，公司並無放盤，亦無意放棄澳門市場，更沒有簽署任何買賣協議。當時勵駿聯席主席周錦輝更笑言：「公司已經上市，投資者喜歡便到市場買公司股票吧！」。

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