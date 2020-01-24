貝萊德推出iShares安碩恒生科技ETF（3067），將於本周四（17日）上市，定價15元，每手100股，入場費1500元。其每年經常性開支為0.25%，暫為同類ETF中最低。

目前市場上已有3隻恒生科指ETF，競爭激烈。貝萊德亞洲主管陳蕙蘭認為，能給予投資者越多選擇越好，市場流動性更佳，而旗下ETF與其他相近產品比，成本效率亦是較好。她又相信產品可吸引在中港以外，一些東南亞投資者留意。

近期科技股明顯回吐，陳蕙蘭指目前大市較為波動，ETF正為一個較佳作多元化投資的選擇。她又相信中美關係惡化，不影響投資中資科技股，指很多公司的盈利都不一定來自美國，如騰訊（0700）盈利僅有2%來自美國市場，普遍中資科企的收入都較多元化。

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