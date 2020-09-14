內地股市午後繼續向上，三大指數連升兩個交易日。滬指高開高收，日中最高見3283點，收報3278點，升18點或0.57%，成交額2692億元人民幣（下同）。

深證成指午後升幅略為收窄，全日最高見13107點，收報13021點，升79點或0.61%，成交額5002億元，兩市合共成交額7694億元。

創板指午後未收復2600點，收報2572點，升35點或1.42%。

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講者：龐寶林

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時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

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報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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