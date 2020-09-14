滬深三大指數連升兩個交易日 上證收升0.57%
文章日期：2020年9月14日 15:08
內地股市午後繼續向上，三大指數連升兩個交易日。滬指高開高收，日中最高見3283點，收報3278點，升18點或0.57%，成交額2692億元人民幣（下同）。
深證成指午後升幅略為收窄，全日最高見13107點，收報13021點，升79點或0.61%，成交額5002億元，兩市合共成交額7694億元。
創板指午後未收復2600點，收報2572點，升35點或1.42%。
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