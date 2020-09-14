太古股份（A股，0019）與星展銀行（星展）達成協議，將現有一筆於今年1月訂立的20億元五年期循環信貸融資，轉換為可持續發展表現掛鉤貸款。這是太古股份首筆可持續發展表現掛鉤貸款，其利率將因應其環境、社會及管治（ESG）表現而調減。

為鼓勵可持續發展工作達標，星展在貸款安排中納入分層定價結構。太古股份若能在處理能源消耗、用水、多元共融等重大ESG議題上達到預先協定的目標，同時保持其在道瓊斯可持續發展亞太指數中的席位，以及提升相關的關鍵表現指標，將可獲得利率優惠。貸款所得款項將用於一般企業融資用途，包括促使太古股份提升其長遠的可持續發展表現。

太古股份財務董事劉美璇表示，很高興獲星展批出首筆可持續發展掛鉤貸款。一直以來，都視可持續發展為創造整體價值的重要元素，亦是賴以成功的長期策略核心。此貸款不單體現了這個理念，亦印證在可持續發展工作上的努力並非僅為符合法規或管理風險，更是為了尋求更多商機，獲取更廣大的商業利益。

香港太古集團可持續發展事務總監馬歌司表示，今天的公佈是自1980年代末展開可持續發展工作以來的重要里程碑，顯示整個業務組合需要清晰策略、問責精神和 持續改進。這項協議象徵太古股份展開了新的一頁，亦標誌著ESG逐漸成為亞太區投資者和企業的主流議題。

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生表示，此項交易標誌著太古股份邁開重要的第一步。大中華地區對可持續發展相關金融產品的需求不斷增長，星展將繼續致力支持客戶應對在可持續發展領域面對的各種挑戰，過渡至低碳經濟，並實現長期價值。 星展是《聯合國全球契約》的簽署方，自2018年以來，星展已提供總值約140億新加坡元的可持續發展融資。

可持續發展一直是太古股份重點關注的領域，對其業務及業務所在社區十分重要。2019 年是重要的一年，集團可持續發展策略的多個重要元素都在這年中取得進展，包括在減碳方面超出目標1.83%、發表氣候變化政策以凸顯未來氣候風險的重要性，以及制定了多元共融策略框架。在營運公司層面上，太古地產宣佈了一項由「科學基礎減碳目標倡議組織」(STBi) 認可的減碳目標，而太古可口可樂亦宣佈興建香港首個大型塑料廢物回收設施。

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