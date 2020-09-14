中資科技股及醫療股上周延續前周跌勢，拖累恒指全周下跌192點或0.78%，今期封面故事專訪東驥基金管理董事總經理龐寶林及DWS亞太區投資總監Sean Taylor分析最新形勢。龐寶林分析，類似南方東英恒生科技指數ETF （3033）在上月28日掛牌首日曾升至大幅拋離合理值的股票亂象，在恒指2007年10月見頂前3個多月亦曾出現，他會提高警覺留意是否需要沽貨離場，其中一個關鍵指標是美股納指下季能否受惠業績向好而創新高；Taylor則指出，環境資金充裕大環境未變，中長線利好全球股市，他仍然看好有盈利支持的中資科技股及醫療股，股價下跌5%至10%便是低吸良機。

明報記者 葉創成

上期《Money Monday》封面故事分析，港股前周市况明顯轉差，建議讀者暫宜觀望，恒指上周亦續跌192點或0.78%，為恒指帶來最大跌幅的10隻股票有一半均是早前熱炒的中資科技股及醫療股，恒生科技指數更急挫5.4%，不過，正如富國資產管理基金經理寧君在該封面故事所說，由於要準確擇時（Market timing）低買高賣屬非常困難，因此由她管理、今年首8個月回報達77%的「Fullgoal中國中小盤成長基金」更重視選股，而她相信，只要選中有質素的股票，可以抵禦市場波動。事實上，該基金截至7月底首兩大持股海吉亞醫療（6078）及思摩爾國際（6969）上周股價便分別逆市勁升14.70%及5.76%。

東驥基金管理其中一項股票委託投資組合服務，主要是投資中國股票，入場費100萬元，現時管理20多個帳戶，其首8個月平均回報為35.1%，經過本月股市回調，其截至上周四回報則收窄至29.2%，當中五大持股均是早前備受市場追捧的中資科技及醫療龍頭股（見表）。另外，東驥亦獲一對冲基金委託管理主要投資於中國及美國股票的組合，首8個月回報達36.5%，至上周三回報則回落至31.4%。

龐寶林表示，雖然上述投資組合本月亦出現獲利回吐，但今年以來表現仍屬理想，遠遠跑贏恒生指數及國企指數，原因之一是最大持股的阿里巴巴（9988）股價表現頗佳；他透露已持有阿里巴巴一段時間，平均買入價是199元，原因是看好阿里持有33%的螞蟻集團即將來港上市，預料阿里可以母憑子貴：「金融業是百業之母，是最賺錢的行業，故我相信螞蟻集團的前景較阿里巴巴更佳」。

投資組合重倉阿里 看好螞蟻上市母憑子貴

內地電子商貿市場全球最大，故螞蟻集團旗下電子支付平台支付寶發展潛力巨大，這是一般投資者均知道的；龐寶林指出，較少人留意的是，螞蟻集團亦持有恒生電子股權，後者主打券商核心交易系統以及基金公司的投資管理系統，他相信螞蟻集團由此可掌握到不少重要金融數據大數據分析；另外，螞蟻集團於去年6月與全球最大的互惠基金公司領航（Vanguard）成立的合資公司，今年4月推出自助基金投資顧問服務「幫你投」，服務同日接入至支付寶平台，最低投資額為800元人民幣，目標客戶群為支付寶的9億用戶。

低買高沽阿里健康平醫Tesla

另外，龐寶林透露，由於憧憬疫情將推動互聯網醫療需求，中國股票組合在上半年曾積極增持阿里健康（0241）及平安好醫生（1833），隨着有關醫療科技股上季股價倍升，兩股曾各佔組合近一成，跟着他曾高位減持有關倉位、鎖定利潤，等有關股份價格回吐後，早前又再小量買回，「由於市况十分波動，我們亦要很靈活去做」。

龐寶林透露，他管理的中美股票投資組合持有Tesla，上月底至本月初曾以每股約500美元沽出部分，減低了該股本月以來勁跌兩成多所帶來的損失（編按：Tesla上周五收報372.72美元），他並分享高位沽貨的藝術，「持有這些爆升股一段時間後，我們的沽貨策略是分段掛出較市價高的沽盤，被買盤掃中便沽貨，否則便繼續持有，因為無人知道其頂部在哪裏；以Tesla的情况，我們早前分別在500美元及600美元掛出沽盤，結果只有500美元獲買盤吸納」。

南方恒生科指ETF首掛嚴重錯價 似2007年翔龍基金

龐寶林在港股有數十年投資經驗，近月亦活躍於中美科技股投資，他認為早前有一個股市亂象值得高度警惕，便是上月28日本港首隻追蹤恒生科技指數表現的交易所買賣基金（ETF）──南方東英恒生科技指數ETF （3033）上市首日第一口價曾高見20元，大幅拋離其合理值，屬嚴重的「錯價」，結果該ETF收市價亦較第一口價急跌，至今仍未重返其上（見圖1），而2007年7月23日匯豐中國翔龍基金（0820）價格在掛牌首日亦曾不合理地急升（見圖2），而恒指在三個多月後、即10月30日便見頂，然後爆發長達一年的股災，由高位回落近三分之二（見圖3）。

「南方東英恒生科技指數ETF 合理值應該只是7元多，但它掛牌當日第一口價為何會高見20元呢？因為有投資者不問價搶貨；2007年7月23日掛牌的翔龍基金集資後，尚未開始投資，合理值應該是發售價10元，為什麼首日會被炒高至最高逾17元呢？可見有投資者十分看好其前景、不問價便去買。可以說，今次南方東英恒生科技指數ETF的事件證明有投資者開始瘋癲，參考2007年下半年港股大起大落的走勢，目前大家也要開始部署、想想日後如何把握機會撤退」。

美科技股屬領先指標 觀望納指能否破頂

雖然龐寶林對港股後市已提高警惕，惟他管理的股票投資組合上周仍僅持有約5%現金，現金水平與8月底相若，沒有因應本月以來市况波動而減持股票，而且中美科技股仍然是核心持股，原因是他憧憬美國科技股尚未見頂，「其實中資科技股股價升勢亦是由美國科技股帶領，如果美國科技股是次完成調整後繼續向上的話，中資科技股亦會跟隨，目前納指尚未跌穿10800點支持（編按：上周五低見10728點，收報10853點），日後若真的出現反彈，要看下月公布本季理想業績後，能否突破歷史高位（編按：本月2日的12074點），若破不了頂，屆時我們便要認真考慮減持了」。

■與《明報》合辦課程

教授股債金匯基金強積金投資心得

去年6月以來本港先後面對社會運動及新冠肺炎疫情衝擊，屬前有未有的挑戰，而且在聯繫匯率制度下，本港於今年3月開始亦已跟隨美國聯儲局減息至接近零的水平，揸現金不投資現已難以取得理想回報 ! 龐寶林將於本月及下月與《明報》合辦網上課程，分享個人投資基金、強積金、股票、債券及另類投資（包括黃金、外匯等）以取得穩定收益的心得，從而及早達致財務自由可提早退休。

時間：晚上7:00至8:00 （HKT）

《明報》讀者早鳥優惠價：HK$1,000（共4課）或每課HK$300

截止日期：2020年9月16日（星期三）下午5:30

方式：以視像會議軟件zoom進行

如有關是次網上課程查詢，請致電 +852 25155052 或電郵至 marketing@mingpao.com。