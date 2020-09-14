百信（0574）公布，獲告知馮立華作為呈請人，已於9月9日向高院提交呈請，要求法院向公司頒令清盤。百信現報0.087元，跌14.7%。

呈請人指，公司未能向其發行之1000萬元債券償付於2019年9月30日之利息付款65萬元。

百信指，公司正就此尋求法律意見。

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