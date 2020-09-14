天星銀行表示，該行於上月進行一項市場調查，發現部分客戶希望延長3.6厘港元活期存款利率的優惠期，因此決定加碼優惠。該行宣布，於2020年9月7日起開戶的客戶，其港元活期存款利率的優惠期將由原來至2021年6月10日，延長至開戶日起12個月。

貸款方面，天星銀行於上月初將私人貸款最低利率大減近四成至1.85厘，優惠推出一個月以來，該行的整體貸款申請人數按月增長近2倍。為吸引更多客戶轉用虛擬銀行的貸款服務，該行宣布由今日（14日）至10月15日期間，合資格客戶只需透過天星銀行的手機應用程式（App），遞交近一年內由本地持牌金融機構發出更低利率的貸款提取證明，即可享有利率88折優惠，折扣後的實際年利率下限為1.85厘。

該行指，假設天星銀行在「初步批核結果」中提供予客戶的實際年利率是10厘，而客戶提供的貸款提取證明所列的實際年利率是9厘 ，其將可獲優惠利率8.8厘。該行又指，由申請至貸款過數最快只需5分鐘，而且申請無需手續費，而借款額全數直接轉入存款戶口。

記者：溫藹紅

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