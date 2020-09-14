港股今早進一步反彈，恒指高開後最多升247點、升至24750點回順，在24620點找到支持回升，半日收報24666點，升163點或0.67%；國指升0.49%。大市半日成交593億元。

恒生科技指數升1.78%。騰訊（0700）升3%，舜宇（2382）比亞迪電子（0285）升約半成或以上。阿里巴巴（9988）美團（3690）升不足1%。新能源做好，信義光能（0968）升近3%。信義能源（3868）急升14%。金風科技（2208）升6%。家電家品向好，創科實業（0669）海爾（1169）升2%、3%。敏華（1999）升7%。航空股回勇，個別物管股也有反彈。

據報國家能源局將於9月底前完成可再生能源發展十四五規劃研究報道，市場估計原先2030年非化石能源消費佔比20%的戰略目標會提早完成，其中，光伏能源是過去10年成本降幅最大的可再生能源，國內逐步全面進入平價時代，光伏加速發展會成為主力再生能源之一，有利行業發展。

信義光能（0968）為行業龍頭，股價過去半年升八成半，早前宣布配股集資擴產，均反均旗下太陽能玻離需求強勁及單價上升利好因素。公司已完成按每股9.44元配股集資，入市可以低收該水平作為止蝕位。至於經營太陽能發電場的信義能源（3868）向中國人壽及Hillhouse Capital配股集資，有望加快發展，股價今早破頂，短炒可設低收2.9元止蝕。

劉思明

投資版副主編