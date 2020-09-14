加拿大至今仍未宣布是否禁止華為參與當地5G網絡。《路透》引述加拿大政府消息人士報道，倘加拿大啟動華為5G設備禁令，由於相關決定涉及國家安全，加上沒有相關法律要求政府須向當地電訊商就更換華為設備作出補償，故電訊商或不獲賠償。

報道指，若加拿大正式向華為發布禁令，受影響的電訊商表明，希望政府可就更換華為設備所耗費的成本作出補償。然而，當地的政府官員認為，目前沒有相關法律規定政府須為此給予補償，另一方面，政府向電訊商提供高達10億加元的資助亦有機會影響公眾觀感。有官員表示，在新冠肺炎的疫情下，加拿大經濟備受衝擊，政府寧願推出更多刺激經濟政策，而非把錢用於補償電訊商上。

據報，加拿大主要電信商如 Bell 與 Telus，早於6月先行宣布將原先華為設備進行更換。兩家公司並沒有公布相關費用的細節。Telus表示，若政府最終無設備更換補償方案，將會增加其5G網絡建設的成本，並轉嫁至消費者身上。

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