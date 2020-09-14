中國瓦楞紙包裝供應商濟豐包裝（1820）主席鄭顯俊在網上業績發布會表示，預期山東工廠本月竣工，料於今年第四季投產，每年產能達7600萬平方米；佛山工廠10月動工，明年第三季投產，料每年提供6800萬平方米。對於遲遲未能設立的浙江海鹽新廠，鄭顯俊強調，公司未有放棄在華東設廠的計劃，仍在物色地址。新工廠需要3個月至6個月時間穩定產能，故料山東工廠在明年農曆新年過後，將能夠正常發揮。

鄭顯俊指，公司十多間工廠今年的產能利用率，在新冠肺炎疫情爆發後，逐步重拾正軌，從疫情最嚴重時的低利用率，回升至上半年平均為80%；現時平均利用率是82%。當中，華東的產能利用率比較高，高見98%；而東北的經濟恢復較慢，利用率亦相對低，也有80%以上。未來會依照各工廠的表現作調整，有把握在8月的基礎上繼續向上。

另外，鄭顯俊表示，內地生產指標已逐漸恢復，隨着中秋節、「雙十一」和「雙十二」等旺季，看好今年下半年內需市場恢復，有信心集團能於下半年把上半年受疫情受影響的營業額追回來。

濟豐包裝今天中午收報4.58元，跌0.44%。

記者：蔡穎霖

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