多份報章指，政府擬重推通脹掛鈎債券（iBond），計劃於9月29日發售，銷售期亦可能長達14日，由29日起至10月13日，估計規模維持100億元，債券年期為3年，最終安排仍有待公布。

金管局發言人回應本報查詣時指，iBond籌備工作仍在進行中，當準備工作完成後，會適時作出公布。

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