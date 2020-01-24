內地股市向好。港股半日高收。恒指最多升247點，高位見24750點，中午升163點或0.67%，報24666點，成交金額592億元；國指升47點或0.49%，報9800點。恒生科技指數收報7306點，升1.78%。

騰訊（0700）領漲大市，升3.29%，收報533元，貢獻恒指79點；其次為港交所（0388）升0.6%，報371.2元，推高大市23點。ATMX中僅小米（1810）向下，收報23.15元，跌0.43%；阿里巴巴（9988）收報268.2元，升0.83%；美團（3690）收報243.8元，升0.41%。

手機設備股有支持，藍籌中以舜宇（2382）表現最好，升4.82%，收報124元；瑞聲（2018）升3.61%，收報47.35元。九龍倉置業（1997）表現最差收報31.1元，跌1.11%。

本港疫情放緩，個別餐飲股向上。海底撈（6862）創上市新高，高見58.5元，收報56.4元，升0.71%；九毛九（9922）收報17.98元，升7.02%；呷哺呷哺（0520）收報9.11元，升3.88%；稻香（0573）收報0.91元，升1.11%；大家樂（0341）收報17.12元，升0.82%；叙福樓（1978）收報0.48元，升1.05%。

金價走高，黃金股表現強勢。紫金礦業（2899）收報5.66元，升4.81%；招金礦業（1818）收報9.23元，升9.23%；價值黃金（3081）收報46.62元，升0.47%；SPDR金ETF（2840）收報1419元，升0.64%；山東黃金（1787）收報21.3元，升3.15%。

恒騰網絡（0136）上周五公布，集團正在初步洽商一項潛在性收購交易。該股今早落鑊，曾漲近三成，半日收報0.375元，升20.97%。

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