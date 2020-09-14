國泰（293）公布，8月份客、貨運量按年均下跌，客運需求未見反彈，下調9月運力至約10%。目前每月消耗15億至20億元現金。

國泰公布，8月份共載客3.57萬人次，按年跌98.8%，收入乘客千米數按年減少98.1%。乘客運載率下跌60個百分點至19.9%，以可用座位千米數計算的運力則下跌92.2%。

首8個月，載運乘客人次按年跌81.7%，運力下跌72.8%, 而收入乘客千米數則下跌79.2%。

兩航空公司在8月運載的貨物及郵件合共10.2萬公噸，按年下跌36.7%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少30.3%。運載率上升14.2個百分點至75%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌43.5%。

首八個月，載運貨物量按年下跌33.5%，運力下跌34.4%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌26.5%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，即使已採取果斷措施減少開支，但每月仍然消耗15億至20億元現金，並會在巿場復蘇前繼續消耗大量現金。

林紹波又指，若不因應旅遊市場新常態而調整營運部署，集團最終將無法生存。所以為了保障集團、香港國際航空樞紐、以及最多員工的生計，架構重組實是無可避免的。將在第四季就未來的營運規模及模式向董事局提出建議，務求在行業新常態下繼續發展業務。

客運量數據方面，林紹波表示，由於月內並沒有新恢復航點，客運運力較7月份只錄得輕微增長。8月份的運力為正常運力的7.8%，較7月份的7.1%微增，然而整體客運量下滑，運載率更跌至低於 20%。由中國內地出發、經香港轉機的航班服務於八月中重啟，推動八月下旬客運需求。

林紹波表示，在客運需求方面，仍未察覺到任何即時反彈的跡象。因此，已將9月份的客運運力下調至約 10%，而10月份的水平亦相若，亦會視乎各國放寬或收緊旅遊限制及隔離要求而調整。

林續指，由於在可預見的將來只會運作一小部份的航班服務，將繼續把部份客運機隊(約40%)轉移至香港以外的地區存放，以符合謹慎營運及資產管理的考量。

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