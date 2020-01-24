彭博引述消息指，蘋果iPhone幾間主要零件供應商有望獲准參與印度一項旨在將製造業帶到印度，規模達66億美元的刺激經濟計劃。此舉或有望吸引更多公司轉移至印度，而據報中國最大的手機製造商華為、Oppo和Vivo並沒有獲分配名額。

報道指，五個名額當中，除三星之外，其餘均為蘋果供應商，包括富士康(提交兩個申請)、緯創，及和碩。

報道指，印度內閣將於周三的會議批准有關計劃，旨在為未5年帶來1500億美元的電話生產，上述5間公司在獲批准名單之上。

報道指，在美國和中國的貿易和政治緊張局勢升級之際，印度認為許多全球性品牌渴望減少對中國的依賴。如果取得成功，該計劃有望在未來五年啟動一場電子製造業的遷徙行動。

印度本土最大電話製造商Lava International Ltd.的董事長暨創始人Hari Om Rai表示，這是政府一項深思熟慮的舉動，旨在吸引蘋果將iPhone的大量生產帶到印度，因為當iPhone製造商轉移時，整個生態系統隨之而來，未來五年將引人注目，印度可能會成為手機製造業的新中國。

報道指，蘋果沒有回應尋求評論的請求。

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