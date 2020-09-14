滬深兩市半日高收 創板指2600點得而復失
文章日期：2020年9月14日 11:32
內地股市半日走高。滬指最高見3283點，中午收報3278點，升18點或0.56%，成交額1690億元人民幣（下同）。
深證成指高開高收，半日最高見13107點，收報13039點，升96點或0.75%，成交額3178億元，兩市合共成交額4868億元。
創板指一度收復2600點水平，高見2604點，收報2582點，升45點或1.8%。
「提早退休財務自由計劃」網上課程系列
經過多月的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升，面對零息壓力，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過基金、股票、債券及另類投資如黃金、房託等等中得到穩定收益！
講者：龐寶林
日期：2020年9月16、23、30日及10月7日(星期三)，共4日
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$1000
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
其他報道
暫未見警方介入「微信女」個案 證監關注網上騙案 研加強投資者教育
跟妻移民泰國 林景楠：阿布泰泰國入貨兼營物流 研拓移民顧問生意