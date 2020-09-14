內地股市半日走高。滬指最高見3283點，中午收報3278點，升18點或0.56%，成交額1690億元人民幣（下同）。

深證成指高開高收，半日最高見13107點，收報13039點，升96點或0.75%，成交額3178億元，兩市合共成交額4868億元。

創板指一度收復2600點水平，高見2604點，收報2582點，升45點或1.8%。

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