港元拆息個別發展。與樓按相關的1個月HIBOR終止二連升，按日跌1.52點子至0.37893%。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.05點子至0.05768%；1星期HIBOR升0.89點子至0.15893%；2星期HIBOR跌0.29點子至0.23768%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.27點子至0.54054%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.67232%；12個月期HIBOR無升跌，報0.8675%。

港元現報7.7503元，升值1點子。

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