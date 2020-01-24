1個月HIBOR終止二連升
文章日期：2020年9月14日 11:24
港元拆息個別發展。與樓按相關的1個月HIBOR終止二連升，按日跌1.52點子至0.37893%。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.05點子至0.05768%；1星期HIBOR升0.89點子至0.15893%；2星期HIBOR跌0.29點子至0.23768%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.27點子至0.54054%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.67232%；12個月期HIBOR無升跌，報0.8675%。
港元現報7.7503元，升值1點子。
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