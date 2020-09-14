國統局公佈月份新建商品住宅均價按月上漲0.56%，較7月的0.47%升幅擴大。按年則增長4.7%，上月為增長4.8%。

一手樓價按月上升的城市59個，與上月持平，其中，升幅最大的是惠州，報101.9，而跌幅最大的是濟南，報99.6。

國家統計局城市司首席統計師孔鵬表示，各線城市新建商品住宅銷售價格按月漲幅略微擴大，二線城市二手住宅銷售價格按月漲幅回落。

4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.6%、0.6%、0.9%和0.5%。 31個二線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。35個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別上漲1.0%和0.6%，漲幅比上月分別擴大0.2和0.1個百分點。

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