外電報道，微軟收到Tiktok母公司字節跳動通知，TikTok 美國業務將不會售予微軟，意味甲骨文或勝出是次競購。此前，與微軟聯手競購Tiktok的大型零售商沃爾瑪表示，仍然對投資TikTok感興趣，並繼續與字節跳動的領導層進行商談。

沃爾瑪又指，任何獲得批准的交易都必須滿足所有監管和國家安全方面的考慮。

另《南華早報》引述消息人士稱，TikTok的母公司字節跳動已決定，在出售或剝離資產時，不會出售或轉讓TikTok背後的演算法。

美國總統特朗普8月6日以保障國家安全為由簽署兩項行政命令，禁止美國任何人和企業與TikTok、微信及其中國母企字節跳動、騰訊交易，禁令於本月20日生效。

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